مستشار رئيس «الرعاية الصحية»: منظومة توريد متكاملة بمرجعيات دولية تدعم كفاءة الخدمة|فيديو

أكد الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشؤون الإمداد، أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في بناء منظومة إمداد متكاملة وفعّالة، تعتمد على مرجعيات دولية معتمدة، وتسير وفق دليل تشغيلي موحّد يُعد الأول من نوعه على مستوى القطاع الصحي في مصر.

وأضاف "عمران"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا حقيقيًا يعكس حرص الهيئة على تطوير بنية الإمداد الطبي، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى والمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

منظومة تستجيب لاحتياجات المرضى وترفع كفاءة الأداء الصحي

وأوضح أن منظومة الإمداد الجديدة تم تصميمها لتكون ديناميكية وقابلة للتكيّف مع المتغيرات الميدانية، بهدف توفير الدواء والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، وفي التوقيت المناسب، وبالجودة المطلوبة، ما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق نتائج صحية إيجابية للمرضى.

وأشار مستشار رئيس الهيئة الى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا من خلال دعم القيادة العليا للهيئة، حيث وجّه الشكر والتقدير للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس المجلس، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، مثمنًا متابعتهم الحثيثة ودعمهم الكامل لتطوير منظومة الإمداد.

منتدى "إمداد المستقبل" يجسد توجه الدولة نحو رقمنة سلاسل الإمداد الصحية

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور وائل عمران في فعاليات المنتدى الأول لسلاسل الإمداد، الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تحت شعار "إمداد المستقبل"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد الطبي.

ويُعد المنتدى خطوة نوعية في إطار استراتيجية الهيئة لبناء منظومة صحية ذكية ومستدامة، تعتمد على سلاسل إمداد مؤمّنة ومترابطة رقميًا، تدعم جاهزية النظام الصحي وتواكب خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، تحقيقًا لأهداف رؤية "مصر 2030".