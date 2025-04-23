فى ذكرى رحيله.. رياض القصبجي دخل السينما بعد هروبه من الثأر

تحل علينا ذكرى رحيل الفنان رياض القصبجي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، بعدما اشتهر بأدوار عديدة، أبرزها شخصية الشاويش عطية في أفلام إسماعيل ياسين، بعد أن كونا ثنائيًا ناجحًا و دويتو مميز في السينما المصرية والعربية بفضل خفة دمهما.

محطات صنعت نجومية “الشاويش عطية”

الفنان رياض القصبجى ولد في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عام 1903، لم يلتحق بالتعليم لكنه تعلم القراءة والكتابة، بدأ حياته المهنية "محصلًا" في السكة الحديد ومع ذلك كان يأمل في دخول المجال الفني.

عاشت عائلة القصبجى فترة طويلة من المعاناة بسبب "الثأر" لذلك طلب والده السفر إلى الإسكندرية، وكانت أبواب السينما تطارده عندما أقام في منزل مواجه إلى منزل "ريا وسكينة"، أشهر قتلى في تاريخ مصر، دون أن يعلم ذلك وبعد وقت قدم شخصية "عبدالعال" محققًا نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

تزوج القصبجي 4 مرات بشكل رسمي، و 5 مرات بشكل عرفي، منهن فتاة بدوية تعرفها عليها أثناء تصوير فيلم "عنتر وعبلة"، كما تزوج أيضًا من إيطالية وأنجب منها 3 أبناء.

جاءت إنطلاق رياض القصبجى في الوسط الفني مع الفنان الراحل إسماعيل يس وقدم معه عدد كبير من الأعمال الفنية بأدائه شخصية "الشاويش عطية"، “إسماعيل يس في الجيش، ابن حميدو، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل يس في الطيران”.

يمتلك القصبجي عدد كبير من الإفيهات الخالدة حتى وقتنا هذا في أذهان الجمهور مثل: “شغلتك على المدفع بروروم، هو بعينه بغباوته وشكله العكر، صباحية مباركة يا ابن العبيطة، الله يرحمه.. كان غبى بس قلبه طيب، أنت وقعت ولا الهوا رماك”.

مرض الفنان رياض القصبجى

أصيب الفنان رياض القصبجي بشلل نصفي، وعندما علم بذلك حسن الإمام، أرسل إليه حتى يكلفه بدور في فيلم الخطايا، مع عبد الحليم حافظ، وعندما أتي إليه القصبجي رآه مستندًا على أحد أقاربه، وحالته صعبة لا يستطيع العمل، لذلك قرر أن يوضح له أنه أرسل له كي يطمئن على حالته الصحية فقط.

أمام إصرار وإلحاح من القصبجي، قرر المخرج حسن الإمام أن يمنحه دورًا في الفيلم، وأثناء تصوير دوره في الفيلم، سقط على الأرض، وانهالت منه الدموع كالأطفال، وكان ذلك آخر لقاء جمع رياض القصبجي بالكاميرا.

رحيل الفنان رياض القصبجي

والجدير بالذكر أن رياض القصبجي رحل عن عالمنا في 23 أبريل 1963، بعد الصراع مع مرض الشلل النصفي الذي جعله يلزم الفراش لفترات زمنية طويلة، عن عمر يناهز 60 عامًا.