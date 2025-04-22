أسهل طريقة لتحضير حمص الشام في البيت

تمثل الأكلات الشعبية والتراثية جزءًا أساسيًا من هوية المصريين الثقافية، حيث تعكس هذه الأكلات تاريخًا طويلًا من التقاليد والممارسات التي انتقلت عبر الأجيال، وتستمر في الحفاظ على مكانتها في الموائد المصرية، كما تتميز الأطعمة الشعبية بتنوعها واستخدام مكونات محلية، مثل الفول والطعمية وحمص الشام، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتحمل تلك الأطباق قيمًا اجتماعية؛ فهي تجمع العائلات والأصدقاء حول مائدة واحدة وتُعد رمزًا للكرم والضيافة، كما تشكل الأكلات المورثة جزءًا من الاحتفالات والمناسبات الخاصة، مثل الكشري في العيد أو الفتة في رمضان، ورغم التغيرات العصرية، هناك عدة أكلات مازالت تحظى باهتمام المطبخ المصري، حيث تساهم في الحفاظ على التراث الشعبي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد.

ويعتبر حمص الشام من أشهر المشروبات في مصر، ويعتبر من الوجبات الشعبية التي تقدم في الأيام الحارة، ويتم تحضيره من الحمص المسلوق، الذي يُضاف إليه الكمون والملح والثوم، وعصير الليمون، كما يمكن إضافة بعض الشطة أو الزيت، ويمكن أن يُقدم باردًا ليمنح الجسم الترطيب ويخفف من الشعور بالحر، ويُباع في الشوارع والمقاهي، ويعد من الأطعمة المفضلة في فصل الصيف، بفضل فوائده الصحية وطعمه المميز.

حمص الشام بالطريقة المصرية

طريقة عمل حمص الشام في البيت بأسلوب مصري تقليدي

المكونات

- 2 كوب من الحمص المجفف

- 2 لتر ماء

- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

- 1 ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة)

- 2 فصوص من الثوم المهروس

- 1 ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري)

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت (زيت الزيتون أو الزيت النباتي)

- أوراق بقدونس مفروم للتزيين

طريقة تحضير حمص الشام

أسهل طريقة لتحضير حمص الشام

- نقوم بنقع الحمص في الماء البارد لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل، مما يساعد على تسريع عملية الطهي ويجعل الحمص أكثر ليونة.

- بعد النقع، نغسل الحمص جيدًا ثم نضعه في قدر كبير مع 2 لتر من الماء، ثم نتركه يغلي على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة تقريبًا حتى ينضج تمامًا.

- في وعاء صغير، نمزج عصير الليمون مع الكمون والثوم المهروس والملح والشطة إذا رغبت في إضافة طعم حار.

- بعد نضج الحمص، نزيله من النار ونصفيه من الماء، ثم نخلط الحمص المسلوق مع خليط التوابل الذي أعددناه، ثم نضيف الزيت ونقلب جيدًا.

- يمكن تزيين الحمص ببعض أوراق البقدونس المفروم لإضافة لمسة جمالية وطعم إضافي.

- يتم تقديم حمص الشام في أكواب صغيرة مع شرائح الليمون أو قطع الطماطم حسب الرغبة، ويمكن الاستمتاع به باردًا في أيام الصيف الحارة أو دافئًا كوجبة خفيفة لذيذة ومغذية.