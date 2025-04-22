شاهد.. «الرعاية الصحية»: وفر بقيمة 8 مليارات جنيه فى الأدوية والمستلزمات

قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة نفذت سلسلة من الإجراءات المحكمة لإدارة سلاسل الإمداد، أسهمت في تحقيق وفر مالي كبير وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المنظومة أسفرت عن توفير أدوية بقيمة 4.4 مليار جنيه، ومستلزمات طبية بـ3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى وفر مالي مباشر بلغ 489 مليون جنيه.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» ، على هامش المنتدى الأول لسلاسل الإمداد الذي نظمته الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تحت شعار "أمداد المستقبل"، في إطار سعي الهيئة لبناء منظومة صحية ذكية ومستدامة.

الهيئة الأقل تأثرًا بنواقص الأدوية

وأكد التلواني أن الهيئة تُعد من أقل الجهات تأثرًا بنواقص الأدوية وقوائم الانتظار، بفضل فرق الإمداد المنتشرة في فروع الهيئة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى الاعتماد على التحول الرقمي والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن منظومة الإمداد تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتحقيق أفضل استغلال للموارد.

تكريم القيادات ودعم التميز

على هامش المنتدى، قام التلواني بتكريم عدد من قيادات الهيئة تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير منظومة الإمداد، مؤكدًا أن النجاحات الحالية تُبنى على تجارب سابقة تهدف إلى تعزيز استدامة الخدمات الصحية وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

يذكر أن المنتدى يأتى في إطار استراتيجية الهيئة نحو بناء منظومة صحية مستدامة تعتمد على سلاسل إمداد ذكية ومؤمّنة، تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية "مصر 2030