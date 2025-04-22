نانت يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

نجح فريق نانت في اقتناص تعادل ثمين أمام ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي الممتاز.

نانت يفرض التعادل

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق لاعبه فيتور فيريرا، بعد تمريرة حاسمة من الكوري الجنوبي لي كانغ إن، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

هدف التعادل

في الشوط الثاني، تمكن نانت من العودة في النتيجة، حيث أحرز دوجلاس أوجوستو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 83، بعد مجهود هجومي مميز.

حاول الفريقان خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن المواجهة انتهت بالتعادل، ليحافظ باريس سان جيرمان على صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما كسب نانت نقطة ثمينة في صراعه للهروب من مناطق الخطر.