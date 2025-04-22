منتخب الصالات النسائية يواصل استعداداته لمواجهة أنجولا في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب

يواصل المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية تدريباته المكثفة استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب أنجولا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، التي انطلقت اليوم وتستمر حتي 30 أبريل الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

تجهيز اللاعبات

يعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنةر، قبل مواجهة أنجولا.

الافتتاحية أمام أنجولا

يخوض المنتخب مباراته الافتتاحية أمام أنجولا يوم الخميس 24 أبريل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله، فيما يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب غينيا يوم الجمعة 26 أبريل في تمام الثانية ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

تضم البطولة 9 منتخبات، وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.