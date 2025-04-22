نصائح لاختيار ملابس الصيف لتجنب ضربات الشمس

تلعب الملابس دورًا محوريًا في حماية الإنسان من آثار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع تكرار الموجات الحارة التي تشهدها مصر خلال فصل الصيف، ففي ظل الأجواء المشبعة بالرطوبة والحرارة المرتفعة، تصبح اختيارات الملابس الصيفية عاملًا أساسيًا في تجنّب الإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما ينصح الخبراء بارتداء ملابس قطنية أو من خامات طبيعية، تسمح بمرور الهواء وامتصاص العرق، مما يساعد على تبريد الجسم بشكل طبيعي.

ويُفضَّل اختيار الألوان الفاتحة كالأبيض والبيج والأزرق الفاتح، كونها تعكس أشعة الشمس بدلًا من امتصاصها، على عكس الألوان الداكنة التي تُزيد من الإحساس بالسخونة، وكلما كانت الملابس فضفاضة وواسعة، زادت قدرة الجسم على التنفس وتبخّر العرق، ما يقلل من الشعور بالحرارة والانزعاج، ويُعد غطاء الرأس من الوسائل الفعّالة في الوقاية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة عند التواجد في الأماكن المكشوفة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” عدة نصائح لاختيار الملابس الصيفية.

نصائح لاختيار الملابس الصيفية

نصائح

يلعب اختيار الملابس المناسبة خلال الموجة الحارة، دورًا كبيرًا في تخفيف الإحساس بالحرارة وحماية الجسم من الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وإليك بعض النصائح المهمة بشأن الملابس في الأجواء شديدة الحرارة:

1- اختر الألوان الفاتحة

مثل الأبيض والبيج والأزرق الفاتح أو الوردي، لأنها تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها، مما يقلل من سخونة الجسم، وتجنب الألوان الداكنة، وخصوصًا الأسود والكحلي، لأنها تمتص الحرارة بشكل أكبر.

2- ارتدِ ملابس قطنية أو من أقمشة طبيعية

مثل القطن والكتان أو البامبو، وهي خامات خفيفة ومسامية تسمح بتهوية الجلد وامتصاص العرق، وتجنب الأقمشة الصناعية مثل البوليستر أو النايلون لأنها تحبس الحرارة والرطوبة.

ملابس صيفية

3- اختر ملابس واسعة

تسمح الملابس الفضفاضة بمرور الهواء حول الجسم، مما يُسهم في تبريده بشكل طبيعي، كما تمنع الملابس الضيقة التهوية وتزيد من التعرق والتهيج الجلدي.

4- غطِّ رأسك في الأماكن المكشوفة

ارتدِ قبعة واسعة الحواف أو غطاء رأس خفيف (مثل الكوفية القطنية أو الطاقية) إذا اضطررت للخروج في الشمس، مما يقي الرأس من حرارة الشمس المباشرة ويمنع الإصابة بضربات الشمس.

5- استخدم النظارات الشمسية وواقي الشمس

وذلك لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، كما يفضّل ارتداء أكمام طويلة خفيفة عند التعرض الطويل للشمس لحماية البشرة من الحروق.

ملابس لا ترتديها في فصل الصيف

ملابس لا ترتديها في فصل الصيف

1- الملابس الضيقة أو الجلدية

لأنها قد تُعيق تدفق الدم ويزيد من التعرق، خاصة في الطقس الحار، كما يمكن أن تسبب التهابات جلدية وتهيّجًا، وتحدّ من حرية الحركة، لذلك، يُنصح باختيار ملابس مريحة تسمح للجسم بالتنفس والراحة اليومية.

2- الملابس المصنوعة من أقمشة غير قابلة للتنفس

الأقمشة الصناعية مثل البوليستر تعيق تنفّس البشرة وتحبس الحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة التعرق وظهور الطفح الجلدي أو الحكة، فمن الأفضل ارتداء ملابس قطنية أو من الألياف الطبيعية، خاصة في الصيف، لضمان الراحة وتجنّب مشاكل الجلد.

ملابس مناسبة لفصل الصيف

3- ارتداء عدة طبقات

قد يؤدي لارتفاع حرارة الجسم بشكل مبالغ فيه، ويسبب التعرق الزائد أو التهيج، ولذلك يُفضّل اختيار طبقات خفيفة وسهلة الإزالة حسب الحاجة، لتوفير التهوية وضبط درجة حرارة الجسم.

4- ارتداء أحذية مغلقة لفترات طويلة دون تهوية

الحذاء المغلق لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم العرق والرطوبة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا، خاصة في فصل الصيف، لذلك يُنصح بارتداء جوارب قطنية، وتبديل الأحذية بانتظام لضمان التهوية والصحة القدمين.