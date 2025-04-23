اليوم.. لجنة الاستئناف تناقش تظلمات جميع أطراف أزمة مباراة القمة وتأجيل القرار

تعقد لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم الأربعاء، حول أزمة لقاء القمة ومناقشة التظلمات المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وكشف مصدر خاص ان اللجنة لن تتخذ أي قرار اليوم بشأن أزمة مباراة القمة التي كانت في 11 مارس الماضي وانسحاب الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع «البوابة نيوز» أن القرار النهائي للجنة بشأن خصم الثلاث نقاط من الأهلي نهاية الموسم أو عدم خصم النقاط يحتاج وقت لحسم الأمر.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها التي عقدت 10 أبريل الماضي حول أزمة لقاء القمة قررت ما يلي:

أولًا: ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

ثانيًا: التأجيل لجلسة 23 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

ثالثًا: صرحت اللجنة لكل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

رابعًا: يطلب من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

صدر القرار بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.