القاهرة الإخبارية : صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في سديروت بغلاف غزة وإن التفاصيل قيد الفحص، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

32 شهيدا في غارات الاحتلال

في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية، ارتقاء 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أنّ وزراء في الكابينيت يطالبون بتحديد موعد نهائي للانتقال إلى العملية الموسعة في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.