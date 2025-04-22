الدوري الإيطالي يورط إنتر ميلان قبل مواجهة برشلونة

أثارت إعادة جدولة مباريات الدوري الإيطالي، بسبب تزامنها مع وفاة ومراسم جنازة البابا فرانسيس، غضب نادي إنتر ميلان، الذي يرى أن ذلك يؤثر سلبًا على استعداده لمواجهة برشلونة الإسباني المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقرر تأجيل مباراة إنتر ميلان ضد روما، التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت 30 أبريل، إلى مساء الأحد، بسبب إعلان وزير الحماية المدنية والسياسة البحرية الإيطالي، نيلو موسوميتشي، عن تأجيل جميع مباريات السبت في الدوري الإيطالي، حدادًا على وفاة البابا فرانسيس، الذي تقام جنازته في روما في نفس اليوم.

تأجيل مباريات الدوري الإيطالي

كانت رابطة الدوري الإيطالي أرجأت مواجهات أمس الإثنين إلى غدًا الأربعاء؛ بسبب وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مع فعل نفس الأمر فيما يخص مواجهات السبت المقبل.

هذا التأجيل المفاجئ أثار استياء إدارة إنتر ميلان، حيث ترى أن ذلك يقلص بشكل كبير فترة الراحة واستعدادات النيراتزوري قبل مواجهة برشلونة في ملعب مونتجويك يوم الأربعاء التالي، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فإن الإنتر يخوض مباراته ضد روما مساء الأحد، ثم يتدرب يومي الإثنين والثلاثاء، قبل السفر إلى برشلونة لخوض المباراة الحاسمة.

وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية استثناء مباراة إنتر ميلان من التأجيل، نظرًا لأهميتها في دوري أبطال أوروبا، ولكونه الممثل الإيطالي الوحيد في هذه المرحلة من البطولة، إلا أن رابطة الدوري الإيطالي أصرت على تأجيل جميع المباريات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وأثار غضب إدارة إنتر ميلان.

إنتر ميلان

مباراة إنتر ميلان ضد روما قبل مواجهة برشلونة

وطرحت بعض التقارير فكرة تأجيل مباراة إنتر ميلان ضد روما إلى موعد لاحق، ربما في منتصف شهر مايو، لتجنب إرهاق فريق الأفاعي قبل مواجهة برشلونة، إلا أن رابطة الدوري الإيطالي رفضت هذا الاقتراح، معتبرة أنه يضر بنزاهة المنافسة، خاصة في ظل التنافس الشديد على صدارة الدوري بين إنتر ميلان ونابولي.

ويرى الإنتر أن هذا القرار يضع الفريق في موقف صعب، ويقلل من فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، خاصة وأن الفريق الكتالوني يحظى بفترة راحة واستعداد أطول.

وتخشى إدارة إنتر ميلان من تأثير الإرهاق على أداء اللاعبين في هذه المباراة الحاسمة أمام برشلونة، التي قد تحدد مصير الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بايرن ميونخ الألماني من ربع النهائي، بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.