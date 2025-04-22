رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يشارك في جولة مع لجان الضبطية القضائية بطنطا

زار المهندس خالد غمري، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء غرب الغربية، والتقى بالعاملين، واطلع على سير العمل، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول تحسين بيئة العمل وجودة الخدمة

يإتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية وحرصًا على التواصل المباشر مع العاملين

جولة ميدانية بمدينة طنطا

كما قام المهندس خالد غمري بجولة ميدانية بمدينة طنطا، شارك خلالها لجان الضبطية القضائية في أداء مهامها داخل نطاق قطاع كهرباء غرب الغربية، وذلك بحضور كل من:

المهندس أحمد كمال فايد، رئيس القطاع كهرباء غرب الغربية و السيد المهندس ايمن صدقى رئيس قطاع العدادت والمهندس محمد عبد الخالق، مدير عام هندسات طنطا،والمحاسب طارق الكاشوري، مدير عام الشؤون التجارية.

منع التعديات على الشبكة الكهربائية

وأكد رئيس مجلس الإدارة خلال الجولة أن الضبطية القضائية تمثل أحد أدوات الحفاظ على حق الشركة وحق المواطن معًا، مشددًا على أن الغاية من تنفيذ الضبطيات ليست العقاب بقدر ما هي تحقيق العدالة ومنع التعديات على الشبكة الكهربائية، مع ضمان عدم ظلم أي طرف، في إطار من الشفافية والإنصاف وتطبيق القانون.

وأشاد بجهود فرق الضبط والعاملين بالميدان، مؤكدًا حرصه على دعمهم وتوفير البيئة المناسبة لأداء عملهم بفاعلية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، نحو رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط في منظومة توزيع الكهرباء.