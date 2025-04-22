5 نصائح لتفادي الموجة الحارة

تشهد مصر موجة حارة مبكرة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، مما دفع المواطنين إلى البحث عن وسائل للتكيف مع الأجواء الحارقة

تأتي هذه الموجة ضمن الظواهر المناخية المتكررة التي باتت أكثر حدة بسبب التغيرات المناخية العالمية، وفي ظل هذا الطقس القاسي، تبرز أهمية التوعية بأساليب الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا مثل الأطفال وكبار السن، كما تدعو الجهات المعنية إلى اتباع إرشادات السلامة، وارتداء الملابس المناسبة، والبقاء في الظل، وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الصحة العامة خلال ارتفاع درجات الحرارة.

طرق الوقاية من الموجات الحارة

مع اشتداد حرارة الطقس ودخول موجات حر غير معتادة على عدد من المناطق، تزداد أهمية التوعية بطرق الوقاية من الموجات الحارة التي قد تؤدي إلى إجهاد حراري أو ضربات شمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

تقدم “البوابة نيوز” مجموعة من النصائح والإجراءات الوقائية التي تساعد على تفادي آثار الموجة الحارة

الموجة الحارة في مصر

نصائح لتفادي الموجة الحارة

1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

حاول البقاء في الظل قدر الإمكان، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، وهي فترة الذروة لارتفاع درجات الحرارة، وفي حالة الاضطرار للخروج، ارتدِ نظارات شمسية وملابس قطنية خفيفة ذات ألوان فاتحة.

نصائح لتفادي الموجة الحارة

2- حافظ على ترطيب الجسم

احرص على شرب كميات كبيرة من المياه حتى دون الشعور بالعطش، فالجفاف قد يكون خفيًا، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكر الزائد، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل، وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال.

3- تبريد الجسم والمسكن

استخدم مراوح أو مكيفات في أماكن الجلوس، ويفضل تشغيل التكييف على درجات معتدلة، ويمكنك ترطيب الجلد برذاذ الماء أو مناشف مبللة، وحافظ على إغلاق النوافذ والستائر خلال النهار لتقليل دخول الحرارة.

حافظ على ترطيب الجسم

4- انتبه للأعراض الخطيرة

إذا شعرت بأعراض مثل الدوخة والصداع أو الغثيان أو تسارع ضربات القلب أو ارتفاع حرارة الجسم، فتلك قد تكون مؤشرات تدل على ضربة الشمس، ويجب التوجه إلى أقرب مركز طبي فورًا.

5- حماية الفئات الأكثر تأثرًا

لا تترك أبدًا الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارة حتى لفترات قصيرة، وتأكد من راحة كبار السن والمرضى وتوفير مكان جيد التهوية لهم ومياه باردة باستمرار.