مديرة إدارة المستلزمات بـ«الرعاية الصحية»: نبني منظومة طبية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير الدولية (فيديو)

أكدت الدكتورة أسماء زكي، مدير إدارة الإمداد للمستلزمات بهيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة نجحت في بناء منظومة إمداد طبية متكاملة تعتمد على مرجعيات دولية، لتلبية احتياجات جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للهيئة في مختلف محافظات التأمين الصحي الشامل. تشمل هذه المحافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، حيث يتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

الهيئة تقدم منظومة إمداد طبية متكاملة لخدمة كافة محافظات التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، على هامش إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المنتدى الأول لسلاسل الإمداد تحت شعار "إمداد المستقبل"،

وأوضحت أسماء زكى، أن الهيئة تعتمد على سلاسل إمداد مرنة وفعّالة، من خلال دليل تشغيلي موحد يضمن التنسيق بين جميع الأقسام. وقد ساهمت هذه المنظومة في تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف "مصر 2030".

الهيئة تتبنى التحول الرقمي لتحقيق أهداف الاستدامة الصحية

وأضافت الدكتورة أسماء زكي أن الهيئة تواصل تعزيز سلاسل الإمداد الطبية من خلال تقنيات ذكية وآمنة تساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية في جميع المحافظات، بما يتماشى مع التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وضمان تقديمها في أوقات الحاجة.

يذكر أن المنتدى يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو بناء منظومة صحية مستدامة تعتمد على سلاسل إمداد ذكية ومؤمّنة، تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية "مصر 2030.