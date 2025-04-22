نصر عبده: الكويت مع مصر في عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن أحد الكتاب في الكويت أكد أنه لولا مصر وموقفها الثابت تجاه غزة لكان قد تم تهجير الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، متابعًا: "دليل على أن الرأي العام في الكويت على المستوى الرسمي والشعبي يعي دور مصر في التصدي لمخطط التهجير ويعي خطورة هذا المخطط إذا ما تم".



الشعوب العربية من المهم أن ترفض تهجير الفلسطينيين



وأضاف “عبده”، خلال لقائه ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع عبر فضائية "مصر"، أن الكويت مع مصر في عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأنها مؤيدة لمصر في هذا القرار وداعمه لها، مؤكدًا أن هذا الدعم مهم على المستوى الرسمي والشعبي، فالشعوب العربية من المهم أن ترفض تهجير الفلسطينيين.



وأوضح أنه من المهم أن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة يجد موقف عربي موحد له عنوان واحد "لا للتهجير"، وهو الموقف الثابت لمصر والذي لم يتزحزح خلال الأزمة في غزة.

الخطة العربية لإعمار غزة معركة جديدة أمام خطة أخرى تريد القوى العالمية تنفيذها





وأشار “عبده”، إلى أن الخطة العربية لإعمار غزة هي معركة جديدة أمام خطة أخرى تريد القوى العالمية تنفيذها لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر هي التي تقود الخطة العربية بالتعاون مع الدول العربية.



وأكد أن مصر تسعى لتوحيد جميع الرؤي العربية حول ضرورة ملزمة بأن لا يتم في غزة سوى الخطة العربية للإعمار، وإذا ما تم البدء في هذه الخطة سيتم الحاجة إلى الدول العربية خصوصا دول الخليج لأنها القادرة على دعم وتمويل الخطة وتنفيذها.

