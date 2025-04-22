نصر عبده: مصر تحاول التوصل لرؤية عربية موحدة تجاه الأزمات

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطر هدفها توحيد الرؤى بين البلدين في جميع القضايا، مثلما تم مع الكويت وجميع الدول العربية

وأكد “عبده”، خلال لقائه ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع عبر فضائية "مصر" ان مصر في النهاية تريد على المستوى السياسي رؤية سياسية عربية واحدة بأن ما يحدث في السودان لن يكسب منه أحد، وأن التوترات في البحر الأحمر ستؤثر على الجميع وعدم استقرار ليبيا واليمن سيدفع ثمنه الجميع.

الموقف المصري ثابتً لا يتغير

وأضاف ، أن الموقف المصري منذ بدء كل أزمة ثابتً لم يتغير، متابعًا: "مفيش رأيين لمصر تجاه ما يحدث في السودان أو ليبيا، فمصر تحاول جذب جميع الدول العربية وتوحيد الصف، لأن هناك قوى خارجية تتربص بالمنطقة العربية .

وتابع “عبده”، : لا يخفى على أحد أن جميع الأزمات التي تحدث في السودان وليبيا واليمن وغزة تُغذى من قوى عالمية تُحقق مطامعها في هذه المنطقة".



السودان لديه موارده الاقتصادية



وأوضح أن السودان لديه موارده الاقتصادية وما يملكه من ثروات، فإذا ما استغلت الأراضي الزراعية في السودان ستتغير وجه الحياة الاقتصادية في الوطن العربي.

