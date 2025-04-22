خطوة خطوة.. طريقة عمل البسبوسة في البيت

تبحث كثيرات عن طريقة عمل البسبوسة في البيت ، حيث يُعرف المصريون بعشقهم الكبير للحلويات، حيث تُعد جزءًا لا يتجزأ من طقوسهم اليومية بعد تناول الوجبات الأساسية، خاصة الغداء، ولا يكتمل الشعور بالشبع لدى الكثيرين دون قطعة من البسبوسة أو لقيمات من الكنافة أو طبق أرز بالحليب، فأصبحت الحلويات عادة راسخة في البيوت والمطاعم والمقاهي، ومع تنوع الأصناف وتطور أساليب التحضير، باتت الحلويات أيضًا وسيلة للتعبير عن الكرم والضيافة، وعلامة مميزة في الموروث الثقافي المصري، الذي يجمع بين المذاق والتقاليد والعاطفة.

وتعرف البسبوسة بمذاقها اللذيذ ورائحتها الذكية، وتحظى بمكانة خاصة على موائد المصريين، خصوصًا بعد الوجبات أو في المناسبات السعيدة، ويكمن سر عشق المصريين لها في بساطة مكوناتها وقدرتها على الجمع بين الحلاوة والحنين، وتختلف طرق إعدادها من بيت لآخر، وتتنوع ما بين المحشوة بالمكسرات أو المحلاة بالكريمة، وتعد جزء من هوية المطبخ المصري.

البسبوسة المصرية

طريقة عمل البسبوسة في البيت مثل محلات الحلويات

المقادير الدقيقة لعمل صينية بسبوسة ناجحة بحجم متوسط (مقاس 28 تقريبًا)، تكفي 6 إلى 8 أفراد:

مقادير البسبوسة



- 2 كوب سميد متوسط (دقيق البسبوسة)

- ½ كوب سكر أبيض

- 1 كوب زبادي (علبة كاملة)

- ½ كوب سمنة بلدي أو زبدة مذابة

- ¼ كوب جوز هند مبشور (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ½ ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

أسهل طريقة لعمل البسبوسة

للتزيين (اختياري)



لوز أو فستق أو أنصاف بندق حسب الرغبة

مقادير الشربات

يفضل تحضير الشربات مسبقًا وتركه يبرد تمامًا قبل سقي البسبوسة الساخنة فور خروجها من الفرن.

- 1 كوب سكر

- 1 كوب ماء

- ½ ملعقة صغيرة عصير ليمون

- نقطة فانيليا أو ماء ورد (اختياري)

خطوات تحضير البسبوسة

خطوات تحضير البسبوسة بسهولة

يُخلط السميد مع السكر والبيكنج بودر والفانيليا جيدًا، ثم تضاف السمنة ويُقلّب الخليط حتى يتشرب السميد السمن تمامًا.

يُضاف الزبادي ويُخلط الخليط حتى يتجانس دون عجن مفرط.

تُدهن صينية بالسمن وتُفرد البسبوسة فيها، ثم تُترك لترتاح 10 دقائق قبل دخول الفرن.

يمكن تزيين الوجه بالمكسرات حسب الرغبة.

تُخبز البسبوسة في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.

شربات البسبوسة

فور خروجها، يُسكب عليها الشربات البارد المحضّر مسبقًا (كوب سكر + كوب ماء + عصرة ليمون صغيرة) ويُفضل أن يكون خفيف القوام لتتشربه بسهولة دون أن تصبح ثقيلة.

للحصول على قوام طري من الداخل ومقرمش قليلًا من الخارج، يجب عدم الإفراط في التحريك، واستخدام سمنة بلدي إن أمكن.

يُنصح بترك البسبوسة تبرد جيدًا قبل التقديم لضمان تثبيت القوام والمذاق.