الأهلي يتفوق على الوحدة بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

حقق فريق الأهلي فوزًا مثيرًا على مضيفه الوحدة بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما ، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عبر المدافع روجير إيبانيز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

الاهلي يعزز

في الشوط الثاني، عزز ويندرسون جالينو النتيجة لصالح الأهلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من النجم الجزائري رياض محرز.

وواصل محرز تألقه بصناعة الهدف الثالث الذي سجله عبد الله الحفيظ في الدقيقة 81.

عبد الله آل حجي

ورغم التأخر بثلاثية، لم يستسلم الوحدة، حيث سجل هدفين متأخرين عبر عبد الله آل حجي في الدقيقتين 89 و90+6، إلا أن الوقت لم يسعف أصحاب الأرض لإدراك التعادل.

بهذه النتيجة، يواصل الأهلي تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، بينما تتعقد مهمة الوحدة في تحسين نتائجه مع اقتراب نهاية الموسم.