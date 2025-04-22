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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: لا يمكن لأحد المساس بالثوابت لأنها عقيدتنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحفاظ على اللغة العربية، وأنه لا يمكن لأحد المساس بالثوابت لأنها عقيدتنا، موضحًا: “الناس كلها ترى أن اللغة العربية ليست لغة العصر، وإنما لغات أخرى هي لغة العصر والمعرفة.

وتابع الرئيس: نرى أن الكثير من الأولاد لا يريدون التحدث بالعربية”، مشددًًا: “لا مانع من تعلم اللغات الأخرى في المدارس، لكن يجب ألا نترك لغة القرآن”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل تخريج الأئمة من الأكاديمية العسكرية: ربنا يوفقكم جميعًا، ويبارك جهودكم وجهودنا، ويجعلنا دائمًا في خدمة الحق والخير والإنسانية".

الأكاديمية العسكرية الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج الأئمة لغة العصر اللغة العربية