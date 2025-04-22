"الفنون الشعبية" يحتفل بعيد الربيع على مسرح البالون.. الجمعة

شهد رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان تامر عبدالمنعم، البروفات النهائية لاحتفالية "عيد الربيع"، التي من المقرر إقامتها الجمعة المقبل على مسرح البالون بالعجوزة في الثامنة مساء، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وإشراف قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

رضا والقومية وأنغام الشباب في حفل عيد الربيع

يتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي تشارك فيها فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة أنغام الشباب ويقام الحفل على فصلين.

تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية خلال الفصل الأول من الحفل استعراضات ميدلي فولكلور تصميم الفنان الراحل محمود رضا، إضافة إلى استعراض وطني بعنوان «شايل مصر في قلبك» تصميم إيناس عبدالعزيز.

بينما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية استعراض الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني وهو من تصميم وأداء ندى بهجت، إلى جانب استعراض وطني بعنوان «سلام سلاح» تصميم محمد سلام، وتقدم فرقة أنغام الشباب فقرة ميدلي وطني لشباب لايف تيم.

كما يعود العرض الغنائي الاستعراضي «نوستالجيا ٩٠/٨٠» مرة أخرى خلال الفصل الثاني من احتفالية عيد الربيع.

يشار إلى أن استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية للمصمم محمد القذافي، وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية للمصمم محمد أبو صالح، ماكياج إسلام عباس، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبدالمجيد، مادة فيلمية شريف رضا، مخرج منفذ أحمد شعراوي، محمد عمر، أحمد مصطفى.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرتها مستوحاة من أعمال الثمانينيات والتسعينيات التي أثرت في أجيال كثيرة، وهي فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم.