رسميًا.. أحمد حجازي يقود نيوم للتأهل للدوري السعودي للمحترفين

قاد النجم المصري أحمد حجازي فريقه نيوم للتأهل إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين (روشن)، بعد الفوز على العربي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إدارة التعليم، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

تواجد أحمد حجازي أساسيًا مع نيوم ضد العربي، ولعب المباراة كاملة، ليشهد على تأهل فريقه إلى الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخ النادي.

أحمد حجازي يعود إلى الدوري السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة العربي ضد نيوم، قبل أن يسجل رفاق حجازي 3 أهداف في الشوط الثاني.

افتتح أحمد عبده التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يضيف سعيد بن رحمة الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ثم عاد أحمد عبده مجددًا لزيارة شباك العربي في الدقيقة 85.

شارك أحمد حجازي في 20 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

عودة أحمد حجازي إلى الدوري السعودي

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

وبذلك، يعود أحمد حجازي إلى الدوري السعودي رفقة نيوم، قبل نهاية دوري الدرجة الأولى السعودي بـ4 جولات.

بتلك النتيجة، حافظ نيوم على صدارته لجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 69 نقطة، بينما تجمد رصيد العربي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.