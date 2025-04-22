محافظ جنوب سيناء: معركة الجيل الحالي في سيناء هي التنمية الشاملة والمستدامة

هنأ اللواء دكتور خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء، المسيحيين ورهبان دير سانت كاترين بمناسبة عيد القيامة المجيد، موضحا: نعيش حاليا مناسبات وطنية ودينية.

نهنئ راهب دير سانت كاترين بعيد القيامة المجيد

وتابع لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، يقدمها من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء: نهنئ راهب دير سانت كاترين بعيد القيامة المجيد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عيد شم النسيم هو عيد المصريين من أيام الفراعنة

وأكد اللواء د. خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء، أن عيد شم النسيم هو عيد المصريين من أيام الفراعنة، لافتا إلى أنه يتم حاليا الاحتفال باليوم العالمي اليونسكو ونحن في بقعة مقدسة مصنفة تراث لدى لليونسكو.

سانت كاترين مهمة جدا لكل المصريين

ولفت إلى أن سانت كاترين مهمة جدا لكل المصريين والوادي المقدس طوى بين جبل كاترين وموسي والصفصافة وهو من حمي دير سانت كاترين الذي يعد أقدم دير موجود في العالم.

وشدد اللواء د. خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء، على أن مكتبة دير سانت كاترين هي ثاني أقدم مكتبة في العالم بعد الفاتيكان وأول إنجيل باللغة العربية موجود في دير سانت كاترين.

ولفت إلى أن الحفائر الموجودة في الطريق تعبر عن تاريخ سانت كاترين، حيث إن المصريين القدماء كانوا موجودين هنا في سانت كاترين هذا المكان الروحاني الجميل الذي لديه قدسية.

معبد حتحور بقاياه موجود في سانت كاترين

وواصل اللواء د. خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء، أن معبد حتحور بقاياه موجود في سانت كاترين وهو إله العمال عند القدماء المصريين، مضيفا أن سيناء هي مفتاح مصر الشرقي لخزائن مصر.

واستطرد أن معركة الجيل الحالي في سيناء هي التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحفاظ علي المواطنين في سانت كاترين وهوية المكان.