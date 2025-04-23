مدير «رعاية صحية الأقصر»: أصبحنا علامة فارقة في جنوب الصعيد.. وعمليات قلب مفتوح بـ450 جنيها فقط|فيديو

أكد الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

بنية تحتية متكاملة بـ60 منشأة طبية

أوضح «شعبان» أن الأقصر باتت نموذجًا يُحتذى به في تطبيق التأمين الصحي الشامل، من خلال تشغيل 60 منشأة صحية بين مستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة، مجهزة بالكامل بأحدث المعايير.

وأضاف أن هذه المنشآت تقدم خدمات طبية متكاملة تخدم مواطني المحافظة ومحافظات الجنوب المجاورة.

مبنى طوارئ بأكواد عالمية ومجمع رعايات بـ42 سريرًا

وكشف عن افتتاح مبنى طوارئ جديد داخل مجمع الأقصر الطبي الدولي، تم تنفيذه وفق الأكواد العالمية في إنشاءات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تشغيل مجمع للرعايات المركزة يضم 42 سريرًا مزودين بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية المتقدمة.

جراحات دقيقة تشمل القلب المفتوح بتكلفة رمزية

وأشار شعبان إلى أن الهيئة نجحت في إجراء جراحات دقيقة ومتقدمة، منها عمليات قلب مفتوح، بتكلفة لا تتجاوز 450 جنيهًا فقط، ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه النقلة النوعية تعكس إرادة سياسية قوية لتحقيق العدالة الصحية.

كما أشار إلى تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية منذ بدء التشغيل، مع نسبة رضا جماهيري تجاوزت 90%، وتوقيع بروتوكولات للسياحة العلاجية مع شركات عربية، مما يضع الأقصر على خريطة الرعاية الصحية الإقليمية.

واختتم الدكتور محمد شعبان تصريحاته قائلًا: "اللي بنشوفه النهاردة على أرض الواقع هو ثمرة دعم القيادة السياسية، ورؤية واضحة من الدكتور أحمد السبكي، ومتابعة حثيثة من الدكتور أمير التلواني. والتكريم الأخير هو تتويج لمجهود فريق بيشتغل بإخلاص من أجل المواطن."