مختار جمعة: سيناء "خط أحمر".. لا تهجير ولا مقايضة والأرض ليست للبيع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن أرض سيناء خط أحمر لا يمكن المساس بها، قائلًا إن الاحتفال بسيناء هو احتفال قومي يخص جميع المصريين، وليس أهل سيناء وحدهم، لأنها الأرض التي "رُويت بدماء أبنائنا وأجدادنا"، وتُمثل رمزًا للفداء والعزة الوطنية.

وشدد "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، على أن سيناء ليست مكانًا لتهجير أحد إليها، وليست للبيع بأي ثمن، مؤكدًا أن هذا الموقف ينبع من واجب وطني وديني.

نرفض أي حديث عن مقايضة أو مبادلة على أرض سيناء

وقال: "من منطلق وطني وديني نرفض أي حديث عن مقايضة أو مبادلة على أرض سيناء، فهي أمانة في أعناقنا"، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والإشادة بمواقفه الوطنية الراسخة.

وقال: "سيادة الرئيس نحن نشكرك ونُقدّر مواقفك المشرفة، التي تُعبّر عن ضمير كل المصريين، ولن نفرط في شبر من سيناء".

سيناء أرض مقدسة ذُكرت في القرآن الكريم

واختتم جمعة بتأكيد على أن سيناء أرض مقدسة ذُكرت في القرآن الكريم، وأن الحفاظ عليها لا يقل أهمية عن حماية المقدسات الدينية مثل المسجد الأقصى والحرم المكي، مشددًا على أن مصر "ستظل البوابة التي تتحطم على أبوابها كل المؤامرات".