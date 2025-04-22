عمر مرموش يصنع هدف مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.. فيديو

نجح النجم المصري عمر مرموش، المحترف في صفوف مانشستر سيتي، في صناعة هدف التقدم لفريقه أمام أستون فيلا، خلال اللقاء المقام حاليًا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مرموش يصنع

برناردو سيلفا يسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#premierleague pic.twitter.com/ju8vk9oJ6p — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22، 2025

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق النجم البرتغالي برناردو سيلفا، بعدما استقبل تمريرة رائعة من عمر مرموش، الذي توغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية مميزة حولها سيلفا داخل الشباك، ليمنح السيتي التقدم بنتيجة 1-0.

وتشهد المباراة أداءً مميزًا من عمر مرموش الذي يواصل تألقه مع الفريق السماوي، وسط محاولات لتعزيز النتيجة في ظل المنافسة الشرسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.