السيسي يحذر من خطورة اقتصار دور الأئمة على الكلام دون أفعال

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطورة اقتصار دور الأئمة على الكلام دون افعال، مشيرًا، إلى أن تأثير الموعظة ينتهي مع انتهاء الخطبة إذا لم يترافق مع سلوك عملي.

الأمة لا يمكن أن تكون صادقة أو عالمة بمجرد الكلام

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في حفل تخريج الأئمة من الأكاديمية العسكرية المصرية وأذاعته فضائية "إكسترا نيوز": "بنقف على المنابر كتير لكن عندما لا يكون هناك عمل يرافق الكلام، تكون الموعظة انتهت بعد ساعة من الخطبة"، مشيرًا إلى أن الأمة لا يمكن أن تكون صادقة أو عالمة بمجرد الكلام.

ليس لدينا عصا سحرية لمواجهة التطرف

وأوضح السيسي، "ليس لدينا عصا سحرية لمواجهة التطرف ربنا خلق الإنسان حرًا، وعلينا أن نكون حماة لهذه الحرية"، مؤكدًا أن الحل يكمن في تقديم "إجابات رقيقة ورحيمة وموضوعية" لكل القضايا بدلًا من الخطاب التوجيهي الجاف.

وخلال كلمته وجه حديثه للخريجين قائلًا: "إذا أردتم أن تكونوا أفضل الناس، فلا يكفي أن تقولوا الخطبة في المسجد، المطلوب فعل يرافق القول".