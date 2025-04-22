نصر عبده: مصر على طول الوقت لم تهاجم أي دولة

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن مصر على طول الوقت لم تسىء إلى أحد، فهي دائمًا ترد وتدافع ولم تُهاجم أي أحد، متابعًا: "العلاقات مع قطر عادت أقوى مما كانت عليه على مستوى جميع الأصعدة سواء استراتيجيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا".

الجالية المصرية في قطر هي الأكبر





وأضاف “عبده”، خلال لقائه ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع عبر فضائية "مصر"، أن مصر دائمًا ما تهتم بالمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الجالية المصرية في قطر هي الأكبر، ومصر دائمًا في قراراتها وبياناتها كانت تهتم بهذه الجالية التي تعيش في قطر، مشددًا على أن مصر لم تسىء في يوم لأحد ولكنها كانت تدافع عن نفسها باعتبارها الشقيقة الكبرى التي تستوعب الجميع وتصبر عليه وتلوذ إلى الصبر حتى إذا ما أساء أي أحد أملا في أن يعود إلى صوابه وهو ما يقودنا إلى علاقات أقوى سياسية واقتصادية.



مصر حريصة على جذب الاستثمارات



وأشار إلى أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات وهذا الملف يوليه الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا منذ تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار كما يوليه مجلس الوزراء اهتمامًا كبيرًا، متابعًا: "دائما عندنا تسويق، وأول من يقوم بهذا بالتسويق للفرص الاستثمارية للخارج هو الرئيس السيسي، ليؤكد أن مصر بلد أمنة وبها جميع المجالات الاستثمارية سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية".

