نصر عبده يكشف عن رسائل زيارة الرئيس السيسي للخليج

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخليج تأتي في إطار حساسية التوقيت التي تمت فيه للم الشمل العربي وتوحيد الرؤى وتوافق وجهات النظر حول القضايا الملحة في المنطقة العربية وعلى رأسها ما تشهده غزة من دمار وتدمير ومأساة إنسانية غير مسبوقة.

نصر عبده: مصر وقطر لاعبان أساسيان في مفاوضات غزة

وأضاف نصر عبده خلال لقائه ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع عبر فضائية "مصر"، أن مصر الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية وكل الدول العربية تسير على هذا النهج، مشيرًا إلى أن جولة الرئيس الأولى كانت لقطر، مؤكدًا أن مصر وقطر لاعبان أساسيان فيما يتعلق بالمفاوضات التي تتعلق بغزة والتوصل إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وهو في طور الدراسة حتى الآن.



وأوضح أن القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة هو ما يشغل الدول العربية الآن، خصوصًا وأن الدول العربية جمعيها تأثرت بهذه القضية على المستوى الرسمي والشعبي، متابعًا: "الشعوب تئن وتتوجع لوجع الفلسطينيين لما يحدث لهم في غزة".

قبل الجلوس على مائدة المفاوضات يتم توحيد الرؤى بين مصر وقطر.

وأشار نصر عبده إلى أن المفاوضات مائدة تجمع جميع الأطراف، متابعًا: "قبل الجلوس على مائدة المفاوضات يتم توحيد الرؤى بين مصر وقطر، وإقناع حماس ببعض النقاط الخلافية التي تُعرقل وقف إطلاق النار، ولابد من اتحاد وتوافق مصر وقطر على جميع بنود الاتفاق التي طُرحت والتي ستُطرح بعد ذلك، فالوسطاء يجب أن يكون بينهم اتفاق على جميع النقاط الخلافية وهو ما تم في هذه الجولة وما سبقها من مفاوضات"، مشددًا على أن وقف إطلاق النار هدف مصر وقطر وتتمناه جميع الدول العربية.

