سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.. آخر تحديث للعملة الأوروبية

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 09:48 م

يبحث كثير من المهتمين بالعملات عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، وتعد عملة اليورو العملة الرسمية المتعارفة والمعتَمدة بين دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كونها عملة الاحتياط الثانية في العالم.

ونعرض لكم عبر موقع البوابة نيوز سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك فيما يأتي:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 58.55 جنيه في حال الشراء، و58.71 جنيه في حال البيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم 58.41 جنيه في حال الشراء، و58.99 جنيه في حال البيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم 58.55 جنيه في حال الشراء، و58.99 جنيه في حال البيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الي 58.55 جنيه في حال الشراء، و58.99 جنيه في حال البيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الي 58.45 جنيه في حال الشراء، و59.00 جنيه في حال البيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الي 58.66 جنيه في حال الشراء، و59.10 جنيه في حال البيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بفروع بنك فيصل الإسلامي، 58.57 جنيه في حال الشراء و59.01 جنيه في حال البيع.