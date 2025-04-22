الأسواق الأوروبية تغلق مرتفعة الثلاثاء متعافية من خسائرها السابقة

ارتفعت الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متعافيةً من خسائرها السابقة.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، لشبكة سي ان بي سي، بأن عملية انكماش التضخم في منطقة اليورو "على وشك الاكتمال".

واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.25%، مع تحقيق البورصات الإقليمية الرئيسية مكاسب.

وأغلق قطاع البناء على انخفاض بنحو 0.7%، بينما ارتفعت السلع المنزلية بنسبة 1.7%.

كما أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على ارتفاع بنسبة 0.64% في جلسته السابعة على التوالي، معززًا أفضل أداء له منذ أبريل 2023.

فيما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 72.82 نقطة أو بنسبة 0.34% إلى مستوى 21278.68 نقطة. في حين صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 40.61 نقطة أو بنسبة 0.56% عند الإغلاق إلى مستوى 7326.47 نقطة.

وتعززت المعنويات العالمية بفضل الآمال في تحقيق انفراجة في نهاية المطاف في المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بشكل حاد.