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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني

هانز فليك
هانز فليك
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كشف المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة مايوركا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وتقام المباراة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، معقل الفريق الكتالوني، حيث يسعى برشلونة لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا

مفاجآت في التشكيلة

شهد التشكيل الأساسي عدة مفاجآت، أبرزها عودة أنسو فاتي للتشكيلة الأساسية، بالإضافة إلى الدفع بفيران توريس في مركز المهاجم بديلًا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الغائب عن اللقاء، بجانب النجم الصاعد لامين يامال.

تشكيل برشلونة ضد مايوركا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: هيكتور فورت – رونالد أراخو – إينيجو مارتينيز – إيريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري – جافي – داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – أنسو فاتي.

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