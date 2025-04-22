اقرأ غدًا في "البوابة".. الاختراقات الأمنية تعصف بالإدارة الأمريكية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 23 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية

السيسي: تجديد الخطاب الديني يمتد لتقديم الصورة المشرقة الحقيقية عن الإسلام

الاختراقات الأمنية تعصف بالإدارة الأمريكية

ترامب يدافع عن رجاله بعد تسريبات البنتاجون وسرقة وزيرة الأمن الداخلي.. ويواصل ضرباته للمركزي الأمريكي.. هاجم جيروم باول.. ووصفه بالمتأخر جدًا

جنازة البابا فرنسيس السبت المقبل بحضور ترامب وماكرون

25 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

اغتيال قائد عسكري في غارة إسرائيلية جنوب بيروت

السفير الأمريكي بإسرائيل يدعو حماس للتوقيع على اتفاق مقابل إدخال المساعدات