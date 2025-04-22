انقطاع مياه الشرب عن مساكن الضباط بالرماية لمدة 6 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه مناطق (منطقة مساكن الضباط بالرماية) اعتبارا من الثانية عشرة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 23 - 4 - 2025 حتى الساعة السادسة صباحًا يوم الخميس الموافق ٢٤ - ٤ - ٢٠٢٥ ولمدة 6 ساعات.

أعمال تحويل خط مياه الشرب

أرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم المتعارض مع غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر بمساكن الضباط بالرماية التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

سيارات مياه

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.