جامعة دمنهور تطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض 2025| صور

نفذ فريق متطوعي وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة دمنهور، حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض 2025، تحت شعار "نبض الأرض بإيدينا نحافظ عليه".

خلال تنفيذ الحملة قام الطلاب متطوعي وحدة التضامن بالجامعة بتوعية زملائهم بأهمية الحفاظ على كوكبنا، وتعزيز الوعي البيئي والعمل الجماعي من أجل مستقبل مستدام من خلال القيام بعدة أنشطة متنوعة.

جامعة دمنهور تحتفل بيوم الأرض العالمي

من جانبها أكدت الدكتور إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتورإلهامي ترابيس، على الاحتفاء بيوم الأرض العالمي، للتوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة وتفعيل دور الجامعة في الحفاظ عليها، ورفع مستوي المسئولية المجتمعية والمساهمة في الحد من التلوث البيئي وتحفيز مجتمع الجامعة على تحمل المسؤولية المجتمعية ودعم البيئة.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، أن هذا اليوم بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على كوكبنا؛ ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية المختلفة التي تمس كوكبنا، مثل أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي، وهو فرصة لطرح المبادرات البيئية ونشر الوعي البيئي وتعزيز الممارسات الفعالة لحماية الأرض عبر زراعة الأشجار وحث المجتمعات على السلوكيات الصديقة للبيئة، حتى وإن كانت في المنزل مثل زراعة الحديقة أو جمع النفايات.

وحدة التضامن الإجتماعي

ومن جانبه أكد أحمد منيسي، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة دمنهور، حرص وحدة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة دمنهور، لدمج طلاب الجامعة في الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة التضامن من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، ما يسهم في رفع الوعي الاجتماعي والبيئي لدى الطالب وإكسابه مهارات الإتصال والتواصل الفعال خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة، التي بدورها تسهم في بناء إنسان إيجابي مؤثر وفعال داخل المجتمع والوطن.

يوم الأرض العالمي

جدير بالذكر أن يوم الأرض هو حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل، لإظهار الدعم لحماية البيئة. وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم.