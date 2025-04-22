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الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء 22- 4-2025

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
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يقدم البوابة نيوز آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-4-2025، وسجل  سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري  50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع.

واستقر سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجلت الأسعار:

سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري


50.99 جنيه للشراء
51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر


50.99 جنيه للشراء
51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء
51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى 

50.99 جنيه للشراء
51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

50.99 جنيه للشراء
51.99 جنيه للبيع

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