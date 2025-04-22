إنبي يفوز على حرس الحدود ويضع قدمًا بنصف نهائي كأس عاصمة مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا ثمينًا على حرس الحدود بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل المباراة



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وسط أداء متوازن من الفريقين. وفي الشوط الثاني، تمكن إنبي من فك شفرة دفاع حرس الحدود عبر هدف أول أحرزه محمد شريف حتحوت في الدقيقة 51 بعد تمريرة حاسمة من أحمد أمين "أوفا".

الهدف الثاني عن طريق أحمد صبيحة

واصل إنبي سيطرته على مجريات اللقاء، ليضيف الهدف الثاني عن طريق أحمد صبيحة في الدقيقة 72، مستغلًا تمريرة رائعة من محمد شريف حتحوت، نجم اللقاء.

بهذا الفوز، وضع إنبي قدمًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر على حساب حرس الحدود، معززًا آماله في المنافسة على اللقب.