"مياه الفيوم" تنفذ ندوة توعوية لأولياء الأمور بمدرسة قلهانة الابتدائية

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالفيوم اليوم، ندوة توعوية بمدرسة مجمع قلهانة الابتدائية بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، استهدفت أولياء الأمور لتعريفهم بطرق الاستخدام الأمثل لمياه الشرب وسبل الحفاظ عليها، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والحفاظ علي مصادر المياه من التلوث، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

ظواهر إهدار مياه الشرب

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الندوة تناولت أهمية المياه كمورد حيوي، وأثر الإسراف والتبذير في استخدامها على الأجيال القادمة، بالإضافة إلى عرض مبسط لأبرز السلوكيات اليومية التي تسهم في تقليل الفاقد من المياه داخل المنازل، من خلال الترويج للقطع الموفرة، والتصدى لكافة الظواهر السلبية المتعلقة بإهدار مياه الشرب من خلال رشها في الشوارع ،واستخدامها في غير الأعراض المخصصة لها.

ترشيد الاستهلاك

وأضاف "النجار"أن ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على البنية التحتية المتعلقة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى التي تنفذها الدولة ،مسؤولية مجتمعية، تتطلب تعاون وتضافر كافة الجهود والفئات داخل المجتمع، خاصة الأسرة التي تُعد النواة الأساسية في غرس السلوكيات الإيجابية لدى الأبناء، بجانب عرض المجهودات التي تبذلها الشركة،في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من خلال أعمال مراحل التنقية حتي وصولها للمواطنين، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الحضور بشأن خدمات المياه وكيفية التعامل مع الشكاوى ووسائل التواصل مع الشركة.

تأتي الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات تنفذها"مياه الفيوم" في مختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطتها لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع كل الجهات الشريكة حتي يتم التوصل الى مجتمع واع مائيا.

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