النصر يقلب الطاولة على ضمك ويحقق فوزًا مثيرًا في الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا مثيرًا على مضيفه ضمك الذى يلعب له المصرى طارق حامد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وافتتح ضمك التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب رامزي صولان في الدقيقة 18، قبل أن يدرك النصر التعادل عبر مدافعه إيميريك لابورت في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

النصر يعود

وفي الشوط الثاني، نجح النصر في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق علي الحسن في الدقيقة 70، مستفيدًا من تمريرة زميله أوتافيو دا سيلفا.

ولم تدم فرحة النصر طويلًا، حيث أدرك ضمك التعادل مجددًا بهدف من ركلة جزاء نفذها نيكولاي ستانسيو بنجاح في الدقيقة 73.

وفي اللحظات الأخيرة، خطف سلطان الغنام هدف الفوز للنصر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، بعد تمريرة من نيكولاي ستانسيو، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.

بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ضمك الذي حاول جاهدًا تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.