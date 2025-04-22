سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 قُبيل موسم الحج

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 09:21 م

يبحث كثير من المهتمين بالعملات الأجنبية عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اقتراب موسم الحج، ونلاحظ أن سعر الريال شهد استقرارًا ملحوظًا في نهاية التعاملات اليوم، ونلاحظ تفاوت طفيف بين البنوك المصرية في سعر الريال السعودي.

ويعرض لكم موقع البوابة نيوز آخر تحديث لأسعار العملات العالمية، ومنها سعر الريال السعودي في البنوك كما يأتي:

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل في حال الشراء 13.61 جنيه.

وسجل في حال البيع 13.64 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل للشراء 13.55 جنيه.

وسجل للبيع 13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل للشراء 13.55 جنيه.

سجل للبيع: 13.62 جنيه .

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل للشراء13.57 جنيه.

سجل للبيع 13.62 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى cib

سجل للشراء 13.57 جنيه.

سجل للبيع 13.62 جنيه.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبى التجارى

سجل للشراء 13.28 جنيه.

سجل للبيع 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

سجل للشراء 13.52 جنيه.

وسجل للبيع 13.62 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل للشراء 13.54 جنيه للشراء.

وسجل للبيع 13.63 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي اليوم متوسط سعر في أغلب البنوك مقابل الجنيه المصري نحو 13.57 جنيه في حالة الشراء ونحو 13.63 جنيه في حالة البيع في كل من البنوك الآتية:

البنك الأهلي

بنك مصر

بنك قناة السويس

بنك التعمير والإسكان

بنك القاهرة

بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعره في بنك نكت قيمة 13.59 في حال الشراء بينما بلغ قيمة 13.63 جنيه في حال البيع.