ماكينة حصاد تنهي حياة عامل زراعي في البحيرة

لقى عامل زراعي مصرعه في الحال، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بسبب سقوطه داخل ماكينة حصاد الفول بقرية جبارس قبلى بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، واستخراج تصريح الدفن.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول حمدى نبيل أبوعوض، الى المستشفى العام جثة هامدة متأثرًا باصابتة نتيجة سقوطة داخل مكينة حصاد الفول بعزبة مساوة القبلية التابعة لقرية جبارس قبلى بدائرة المركز،

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود لمكان الواقعة وبالفحص تبين انه أثناء قيام المجنى عليه بالعمل على مكينة حصاد الفول سقط بداخلها الأمر الذي أدى إلى مصرعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وفاة عامل زراعي

إصابة 10 أشخاص بمشاجرة في البحيرة

فى سياق منفصل أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متعددة خلال مشاجرة نشبت بين أفراد عائلتين بسبب الخلاف على رى أرص زراعية، حيث قام الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض بالعصى والحجارة، وتم نقل المصابين مستشفى كوم حمادة التخصصى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بنشوب مشاجرة بقرية شبرا أوسيم بدائرة المركز ووجود مصابين، وبالإنتقال والفحص تبين لضباط مباحث المركز نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على رى أرص زراعية قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما مما تسبب فى إصابة المجنى عليهم.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من "السعيد شحاتة محمد 65 عاما، فلاح ومحمد السعيد شحاته، وأحمد عادل عبد الستار، 26 عاما، أحمد السعيد شحاتة، 25 عاما، وراوية عبدالصبور على، 41 عاما، نورهان محمد محمود، 27 عاما، دينا محمد محمود، 25 عاما، سهام السيد سالم، 45 عاما، أحمد السيد فريج، 15 عاما، خالد على الشيخ، 23 عاما،

تم نقل المصابين مستشفى كوم حمادة التخصصى للعلاج وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.