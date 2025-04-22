إنفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 194 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 15 وحتى 21 ابريل الجاري.

حملات على اسواق اللحوم والدواجن والأسماك

خلال هذا الاسبوع كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملاتها على اسواق اللحوم والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط 3.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر دواجن و اسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى،

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية حول الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والذرة الشامية وفول الصويا والطماطم والفراولة والموالح، كما تم ازالة عدد من حالات التعدى على الاراضى الزراعية بمراكز المحافظة، كما تم افتتاح دورة تدريبية لمطبقي المبيدات،

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات، ومتابعة عمليات حصاد القمح، كما تم ازالة 30 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم عقد الاجتماع الشهري للتعاون الزراعي بالمنوفية لمناقشة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع الزراعة بالمحافظة.

انطلاق موسم حصاد القمح بكفر الشيخ



أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق موسم حصاد القمح، كما تم ازالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما واصلت اعمال تطهير المساقي، فضلا عن المرور علي أنشطة الانتاج الحيواني، ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، مدرسة حقلية لمحصول القمح، وتم شن حملات للتصدى على التعديات الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على اسواق اللحوم والاسماك والدواجن، حيث تم ضبط 16 طن تقريبا أسماك ورنجة وفسيخ ولحوم، وتم تحصين أكثر من 101 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،

23 قافلة بيطرية شاملة بالشرقية

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 23 قافلة بيطرية شاملة بعدد من القرى، وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 3902 حيوان، كما تم شن حملات على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 36 طن و81 مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 351 الف و 542 جرعة تحصين و ترقيم 4183 حيوان.



إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالبحيرة

فيما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ازالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وتم عقد ندوة تدريبية للتعريف بأهمية دودة الحشد الخريفية، وعقد اجتماع مع مندوبى منظمة الفاو لإطلاق مشروع التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وتنفيذ ندوة إرشادية ضمن مبادرة ازرع لمحصول القمح،

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المؤتمر السنوي لزراعة المحاصيل الصيفية (القطن - الذرة - دوار الشمس)، ، وتم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية بزمام المحافظة، والمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق المنتزة وتم رش ٦٣ نخله ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق قصر المنتزة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، المرور على زراعات القمح، والمانجو، وتم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية، وعقد ندوة ارشادية حول محصول القطن، والمرور ومتابعه اعمال الجمعيات بمنطقه الوادي للاصلاح الزراعي،

حصاد محصول البنجر

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور علي زراعات القمح، كما تم متابعة أعمال حصاد محصول البنجر، وتم عقد ندوة إرشادية حول استغلال المخلفات الزراعية كما تم تنفيذ يوم حقل لمحصول الشعير

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بالمرور علي زراعات الشعير وأشجار الزيتون، والمرور على محلات المبيدات والاسمدة، والمرور على التجمع التنموى بالدفيدف للوقوف على أخر المستجدات،

واعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بدء موسم توريد القمح بالمحافظة، كما تم تنفيذ قافلة زراعية بمزارع وادى طور سيناء، وتم عمل زيارة ارشادية لجمعية نويبع التعاونية الزراعية لتوعية المزارعين وتقديم التوعية التسويقية والتعريف بالخدمات الزراعية الصحيحة لتحقيق عائد مجزى من الزراعات.

ندوات إرشادية حول التكثيف المحصولي



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور على زراعات القمح لمتابعه حصاد القمح، كما تم عقد سلسلة من ندوات إرشادية حول التكثيف المحصولي،

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، يوم حصاد بمركز سمسطا لمحصول بنجر السكر، وتم المرور والمتابعة الميدانية على الحقول والزراعات والجمعيات الزراعية، فضلا عن محلات المبيدات والأسمدة، والاعلاف والأدوية البيطرية، كما عقدت مديرية الطب البيطرى، ندوة ارشادية حول اهمية التحصينات،

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على الزراعات الشتوية ومتابعة حصاد القمح، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات لمتابعة سير عملية حصاد وتوريد الاقماح، كما تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المحافظة.

برنامج تدريبي لرفع الوعى لدى المهندسين ومزارعي الذرة بسوهاج

خلال هذا الاسبوع عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، برنامج تدريبي لرفع الوعى لدى المهندسين ومزارعي الذرة حول دودة الحشد الخريفية،

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور وفحص زراعات القصب، كما تم ازالة 13 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمركز نجع حمادى،

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، عدة ندوات ارشادية حول: زراعة النخيل، ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وتم تنفيذ يوم حقل لمحصول القمح، وازالة 12 حالة تعدى على الاراضى الزراعية، ونفذت مديرية الطب البيطرى، ندوة إرشادية حول اهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات،

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان، اجتماع مع مديرى ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات المحليه بمراكز كوم امبو وداراو ونصر النوبه، لمناقشة آليه توزيع الاسمدة على المزارعين فى ظل منظومة الكارت الذكى، كما تم ازالة حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمركز كومبو.

أنشطة القطاعات والهيئات

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية.

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