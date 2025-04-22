وزير الزراعة يختتم أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مرصد الصحراء والساحل الجلسة الختامية لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، وخلال كلمته وجه "فاروق" الشكر الى حبيب عبيد وزير البيئة التونسي والوزراء أعضاء مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.

فرصة مهمة لتحديد الأولويات المستقبلية



وأكد أن اجتماعات هذه الدورة كانت فرصة مهمة لتقييم التقدم المنفذ وتحديد الأولويات المستقبلية والتأكد من أن جهود الدول الأعضاء تسير في الاتجاه الصحيح.

وثمن العمل الدؤوب للأمانة التنفيذية لمرصد الصحراء والساحل، برئاسة الأمين التنفيذي نبيل بن خطرة مما مكن من إعداد وثائق دقيقة وشاملة مكّنت من إتخاذ قرارات مبنية على معطيات واضحة وموضوعية.

تقديم الدعم المادي والمعنوي

وشدد وزير الزراعة على أهمية استمرار الدول الأعضاء في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمواصلة قيام مرصد الصحراء والساحل بدوره الهام وفقاً للأولويات وطبقا لأهداف استراتيجيته 2030 .

وقال إن استدامة تنفيذ أنشطة المرصد ومشروعاته تعتمد في الأساس على مدى إلتزام الدول الأعضاء بتقديم الدعم المادي للمرصد الذي تراجع في الأونة الأخيرة ، مما كان عائقاً أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأفراد خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من الجفاف وتدهور إنتاجية الأراضي والآفات الطبيعية.

دور المجتمع المدني في خدمة القطاع الزراعي

وأكد فاروق، على أهمية دور المجتمع المدني في خدمة القطاع الزراعي مشيرا الى ان التنمية الزراعية المستدامة من أهم المجالات التى تلقى اهتمام مرصد الصحراء والساحل ، بالاضافة الي الامن الغذائي .

في ختام كلمته وجه وزير الزراعة الشكر الى الجمهورية التونسية على حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة ولكل من ساهم في إنجاح أعمال مجلس الإدارة وتمنى مواصل العمل المشترك بروح من التعاون والمسؤولية

وفي نهاية الجلسة الختامية تم الاتفاق على استضافة مصر اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في ابريل 2026 في دورته ال 33

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