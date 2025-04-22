وسام الخطيب تحذر من الارتباط بـ «شات جي بي تي»

أكدت الدكتورة وسام الخطيب، استشاري الإرشاد النفسي والأسري والتربوي، أن تصاعد اهتمام الناس بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «شات جي بي تي»، يكشف عن أزمة أعمق في العلاقات الإنسانية، ويدعونا لإعادة النظر في مفهوم التواصل بين البشر.

شات جي بي تي أحد أشكال التطور التكنولوجي

وقالت الخطيب خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن السؤال الشائع اليوم هو: (إيه ده؟ هو ده بني آدم؟)، وهذه التساؤلات تعكس حالة من القلق الممزوج بالفضول، ولكن لفهم الظاهرة، علينا أولًا أن ندرك أن «شات جي بي تي» هو مجرد أحد أشكال التطور التكنولوجي تمامًا كما حدث مع ظهور الهواتف الذكية والسوشيال ميديا.

تطبيق ناطق

وتابعت: «الملفت أن الناس بدأت تميل لاستخدام تطبيق ناطق بدلًا من التقرب إلى علاقاتها الإنسانية، وهذه إشارة خطيرة تستدعي إعادة صياغة الكثير من مفاهيمنا حول التواصل والارتباط».

وأضافت: «نحن مخلوقات اجتماعية، خُلقنا لنتعارف، ولكن إذا أصبحنا نبحث عن التفاعل العاطفي مع تطبيق مبرمج، فهذا مؤشر على أننا نفتقد العلاقات الآمنة والرحيمة».