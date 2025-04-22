بيسيرو يكشف موقفه من رحيل زيزو

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول غضبه بسبب عدم تواجد احمد سيد زيزو لاعب الفريق مع الأبيض خلال الفترة الحالية.

تحديد مصير زيزو

وأضاف المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي أنه هو من طلب من الإدارة تحديد مصير اللاعب قبل أسبوع من مباراة ستلينبوش الكونفدرالية خاصة أن زيزو لم يكن في قمة تركيزه مع الزمالك بسبب ملف تجديد عقده مع الفريق.

وأوضح أنه هو صاحب قرار تقسيم الفريق إلى مجموعتين لخوض التدريبات في الفترة الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

مباريات مهمة في مسابقة الدوري

وأشاربيسيرو إلى أنه قام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

وأشار إلى أنه يرغب في التركيز مع المجموعة التي تشارك في المباريات لتجهيزها بالشكل الأنسب في ظل أهمية الفترة المقبلة لفريق الزمالك ورغبته في التتويج بكأس مصر والتمسك بأمل المنافسة على مسابقة الدوري حتى أخر مباراة.

وأكد المدير الفني أنه هو من يقوم بالإشراف على تدريب جميع اللاعبين رفقة أعضاء جهازه المعاون