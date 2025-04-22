تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياه

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر يفيد تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك بوزارة الزراعة واستصلاح الآراضي

( MADE II) وذلك في قياس جودة المياه والاسماك من قِبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) التابع لوزارة الصناعة.

نبذة عن المعمل

وقال "العربي" أن المعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة الأسماك والمياة - بأشتوم الجميل بورسعيد هو أحد مكونات مشروع تنمية الإستزراع السمكي البحري في مصر MADE II.

زيادة تخصص المعمل

وأشار إلى أن الاعتماد سوف يسهم في زيادة تخصص المعمل بعد أن كان مقتصرا على فحص الأسماك فقط، ليشمل بعض الأختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية للأغذية والمياة وبعض الإختبارات الميكروبيولوجية للمسحات البيئية وكذلك بعض الإختبارات الكيميائية للأعلاف وذلك لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025/2017.