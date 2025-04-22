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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محشي باذنجان يتسبب في مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلتهما بالوراق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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لقيت ربة منزل مصرعها بينما أصيب زوجها وابنتهما نتيجة تناولهم وجبة محشي باذنجان فاسدة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

محشي باذنجان

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث حالات تسمم داخل شقة سكنية بدائرة القسم، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبجوارها زوجها وابنتهما مصابان بحالات اعياء وفقدان الوعي 

لإجراءات القانونية

بعمل التحريات تبين تناولهم وجبة محشي باذنجان فاسدة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محشي باذنجان مصرع سيدة وإصابة زوجها الوراق الجيزة