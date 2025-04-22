انفجار أسطوانة غاز داخل سوق ببولاق الدكرور وإصابة 4 أشخاص

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل إصابة 4 أشخاص بحروق في حريق نشب داخل سوق بمنطقة بولاق الدكرور، تبين أنه أثناء العمل داخل محل دواجن حدث تسرب غاز ادي الي انفجار أسطوانة غاز صغيرة مما ادي الي نشوب الحريق.

انفجار أسطوانة غاز داخل سوق ببولاق الدكرور

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سوق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 4 أشخاص.

الإجراءات القانونية

بالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل محل دواجن نتيجة تسرب وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.