أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. انتعاش في الأسواق وصعود جماعي يقوده البيتكوين والإيثريوم

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم موجة من الارتفاعات الجماعية، في ظل تحسن ثقة المستثمرين وعودة الزخم إلى التداولات، حيث قاد كل من بيتكوين وإيثريوم الاتجاه الصعودي، مع مكاسب ملحوظة لعدة عملات بديلة أيضًا.

بيتكوين (BTC)

واصلت عملة بيتكوين هيمنتها على السوق، مسجلة سعرًا بلغ نحو 91،227 دولارًا، بارتفاع يومي نسبته 5.09% وأسبوعي بنحو 8.30%. وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 1.82 تريليون دولار، وسط تداولات تجاوزت 44.8 مليار دولار، ما يمثل 42.06% من حجم السوق.

إيثريوم (ETH)

تبعت إيثريوم بيتكوين في الأداء الإيجابي، لتسجل سعرًا قدره 1،698.98 دولار، مع ارتفاع يومي بنسبة 8.27% وأسبوعي بمعدل 5.26%. بلغت القيمة السوقية لإيثريوم حوالي 205.35 مليار دولار.

أداء أبرز العملات الأخرى

تيثر (USDT) استقر قرب حاجز الدولار الواحد عند 1.0005 دولار، مع تداولات ضخمة بلغت 81.8 مليار دولار.

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة 3.97% لتسجل 2.1524 دولار.

بينانس كوين (BNB) بلغت 609.30 دولار، بصعود يومي نسبته 2.02%.

سولانا (SOL) واصلت تألقها بصعود نسبته 6.96% لتصل إلى 144.65 دولار.

دوج كوين (DOGE) حققت مكاسب قوية بنحو 9.25% لتسجل 0.1711 دولار.

كاردانو (ADA) ارتفعت بنسبة 5.83% لتصل إلى 0.6552 دولار.

تشاين لينك (LINK) صعدت بنسبة 6.38% إلى 13.83 دولار، مدعومة بحركة تداول جيدة.

أفالانش (AVAX) سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.39% إلى 21.68 دولار.

Sui (SUI) تصدرت قائمة الارتفاعات بنسبة 12.17%، لتبلغ 2.4294 دولار.

شيبا إينو (SHIB) ارتفعت بنسبة 7.40% وسط إقبال كبير من المتداولين.

العملات الأكثر نشاطًا اليوم

بيتكوين واصلت قيادة التداولات بنطاق سعري يتراوح بين 87،105 و91،573 دولار.

إيثريوم تراوحت أسعارها بين 1،537 و1،725 دولار، مسجلة تحركًا قويًا.

دوج كوين جذبت الأنظار بارتفاع تجاوز 9%، متأثرة بإقبال متزايد من المستخدمين.

عملة TRUMPo سجلت قفزة بنسبة 9.30% لتصل إلى 8.96 دولار.

PEPE ارتفعت بنسبة 8.81%، في حركة لافتة ضمن العملات الميمية.

Polygon (MATIC) حققت مكاسب نسبتها 7.78%، لتسجل 0.2150 دولار.

تراجعات محدودة

رغم الارتفاعات الواسعة، سجلت بعض العملات تراجعًا طفيفًا مثل:

LEO بانخفاض يومي بلغ -1.59%.

XGR وMBOX شهدا تراجعًا بنحو -2.15% و**-1.87%** على التوالي.

بيتكوين جولد سجلت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة -9.68%.

تعكس التحركات الصعودية في سوق العملات الرقمية اليوم عودة معنويات المستثمرين بشكل إيجابي، خاصة مع تحركات بيتكوين فوق حاجز الـ90 ألف دولار. وتُظهر البيانات تحسنًا في التداولات اليومية وزيادة في شهية المخاطرة، مما قد يمهد لمزيد من الزخم في الفترة القادمة.