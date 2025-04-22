جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات برنامج "اختراق سوق العمل" لتأهيل الشباب

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، انطلاق فعاليات برنامج "اختراق سوق العمل"، والذي يُقام برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ويستمر البرنامج حتى 29 أبريل الجاري، بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

توظيف بالتعاون مع التعليم العالي والتضامن الاجتماعي

ويُقام البرنامج تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ أحمد المنصوري، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وتنظيم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة Edge Education، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية، وقيادات مؤسسات المجتمع المدني، وجمع غفير من الطلاب والخريجين.

دعم وتمكين الشباب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إطلاق البرنامج يعكس حرص الدولة على دعم وتمكين الشباب، من خلال شراكة فعالة بين وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي. وأضاف أن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًا لربط التعليم بسوق العمل، ويستهدف تدريب الطلاب والخريجين على المهارات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل، من خلال ورش تدريبية متنوعة، إلى جانب تنظيم معرض توظيف يتيح فرص عمل فعلية.

إعداد خريج قادر على المنافسة

وأضاف الدكتور المنشاوي أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال تبني مثل هذه المبادرات التنموية التي تسهم في تأهيل الشباب ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في مساراتهم المهنية.

ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد عبد المولى بانعقاد البرنامج داخل جامعة أسيوط، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعة للبرامج التدريبية والتأهيلية التي تساعد الشباب على الانخراط في سوق العمل، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وتوسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي من الشباب تطوير مهاراتهم التقنية والتواصلية والتسويقية.

خدمة الشباب المصري

كما شدد الدكتور محمود عبد العليم على أهمية البرنامج في خدمة شريحة الشباب المصري التي تمثل نحو 60% من سكان مصر، مشيدًا بجهود وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط في مجالات متنوعة تشمل الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وحاضنات الأعمال، والتوعية المجتمعية بقضايا محورية كالتطوع وتمكين المرأة.

وأعرب الدكتور محمد العقبي عن تقديره لحسن تنظيم جامعة أسيوط للبرنامج، وحفاوة استقبالها للمشاركين، موضحًا أن البرنامج يتضمن تدريبات متخصصة في مجالات متعددة، من بينها التسويق الرقمي (Digital Marketing)، التجارة الإلكترونية (E-commerce)، البنوك والقطاع المالي (Banking)، التكنولوجيا المالية (Fintech)، الموارد البشرية (HR & Talent Acquisition)، تطوير الأعمال (Business Development)، وإنشاء المحتوى (Content Creation).

وأشار الأستاذ أحمد المنصوري إلى أن التدريب يتم على يد نخبة من الخبراء، منهم: المهندس أحمد رشاد، مؤسس منصة بيزنس بالعربي، والدكتور عماد قطارة، خبير في القطاع المصرفي، والدكتور يحيى عثمان، خبير في التسويق الرقمي، الأستاذ أحمد مغربي، خبير في التجارة الإلكترونية، والأستاذ محمد القماش، متخصص في التكنولوجيا المالية، والأستاذة سهام رأفت، خبيرة في اكتساب المواهب؛ والأستاذة رانيا مجدي، متخصصة في القطاع التجاري، والأستاذة زينب رضا، متخصصة في تطوير الواجهات، والأستاذة علياء علي، خبيرة استراتيجيات المحتوى

ويستمر البرنامج على مدار أسبوع كامل، تتخلله جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية، ويُختتم بمعرض توظيف لتوفير فرص عمل فعلية للمشاركين.