ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يستعدان لحفل زفافهما.. غدًا

تستعد الفنانة ليلى زاهر نجلة الفنان أحمد زاهر، والفنان هشام جمال لحفل زفافهما مساء غد الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة، وذلك وسط حضور أسرتي العروسين وأصدقاء الوسط الفني.

عقد قران هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وقد احتفل الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر بعقد قرانها الإثنين الماضي، وسط حضور الأهل والأصدقاء من الوسط الفني.

ونشر الفنان هشام جمال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» عددا من الصور لعقد قرانه على الفنانة ليلى أحمد زاهر جمعته بأصدقائه وأفراد أسرته، معلقا، «لم أتمكن أبدًا من جمع كل أصدقائي في صورة».

وتابع: «الرجاله اللي ملحقتش الصورة، ياريت نعوضها في الفرح إن شاء الله».

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني الدرامي السابق 2024، في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول «شيماء»، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ«تيك توك»، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

شارك في بطولة المسلسل الفنانون: سلمى أبو ضيف، محمد حاتم، جلا هشام، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، وآخرون، العمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.