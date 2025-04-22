موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة أستون فيلا، المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة أستون فيلا:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان

خط الوسط الهجومي: كيفين دي بروين – جيمس مكاتي – برناردو سيلفا

خط الهجوم: عمر مرموش

ويسعى السيتيزنز لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة مطاردة المراكز الأولى في جدول الدوري الإنجليزي.